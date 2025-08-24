İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı geçit törenine vatandaşları davet etti.

PAZAR GÜNÜ TEKNOFEST MAVİ VATAN GEÇİDİ SAAT KAÇTA?

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

"BAYRAĞINI AL DA GEL"

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELAMLANACAK

TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısının da aralarında bulunduğu donanma unsurları 15.30-18.30 saatleri arasında Boğaz'da seyir yapacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy rotasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Dolmabahçe'ye ulaşacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlanacak, geçit daha sonra Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde son bulacak.