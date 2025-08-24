Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Gündem
 Banu İriç

İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

İstanbul Boğazı'nda bugün TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk donanmasının seçkin platformları geçit töreni yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu geçidi izleyecek. Tüm vatandaşlar bu milli teknoloji coşkusunu izlemek üzere bayraklarıyla kıyı şeritlerine davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı geçit törenine vatandaşları davet etti.

İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

PAZAR GÜNÜ TEKNOFEST MAVİ VATAN GEÇİDİ SAAT KAÇTA?

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

"BAYRAĞINI AL DA GEL"

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

İstanbul Boğazı kırmızı beyaza bürünecek! Mavi Vatan geçidini Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlayacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELAMLANACAK

, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısının da aralarında bulunduğu donanma unsurları 15.30-18.30 saatleri arasında Boğaz'da seyir yapacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy rotasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Dolmabahçe'ye ulaşacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlanacak, geçit daha sonra Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde son bulacak.

TGRT Haber
