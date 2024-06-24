Yaz ortasında kayak keyfi!

24 Haziran 2024 11:04 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:10

Sıcak havaların en büyük doğal buluşu! Klimasız evleri kutup soğukluğuna çeviriyor

Sıcak havaların en büyük doğal buluşu! Klimasız evleri kutup soğukluğuna çeviriyor

Büyükova Yaylası, Şavşat ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve birçok yaylayı barındırmasıyla tanınıyor.

Yüksek rakımlı Boğa Tepe gibi noktalarda kar kalıntıları yaz aylarında da kayak yapmak isteyenlere deneyim sunuyor.

BÖLGEYE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Kayak yapmak isteyenler, araç yolunun karla kapla olması nedeniyle bölgeye ulaşmaktan güçlük yaşadığını söylüyor.

Yaz mevsiminde karla kaplı bölgede kayak yaparak unutulmaz anlar yaşayan Yasin Tatar, doğa ile baş başa zaman geçirerek bir deneyim yaşadı.

Büyükova Yaylası, yüksek rakımlı bölgeleriyle doğayla iç içe olmak isteyenlere için benzersiz fırsatlar sunuyor.