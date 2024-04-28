28 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:36
Yaz yaklaştı, karla mücadele bitmedi
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmaları sürüyor. Hakkari'de Doski Vadisi'nde ekipler, 5 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ediyor.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de ekipler, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Aralıksız süren çalışmalarda bazen ekipler büyük zorluklarla karşılaşıyor.
Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı