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 | Selahattin Demirel

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bıçak parası soruşturmasında 7 tutuklama

İstanbul'daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hastalardan ve yakınlarından ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin eden, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorlayan 7 şüpheli tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 20:01

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul'daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müştekilerin kurumda görevli bazı doktorların tedavi için kendilerinden maddi menfaat talep ettikleri ve hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri şeklinde iddia ve şikayetleri üzerine soruşturmaya başlanıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Toplanan deliller kapsamında hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M., Doçent Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili olarak ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin ettikleri, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

İSTANBUL VE MERSİN'DE OPERASYON

Şüphelilerin 29 mağdurdan maddi menfaat temin ettikleri de soruşturma kapsamında tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.M., V.E., Y.S., M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından şüphelilerden 7’si ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
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#Örgütlü Suç
#Gündem
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