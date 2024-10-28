Yemek yapan kadının acı dolu anları: Elini blendara kaptırdı

28 Ekim 2024 20:26 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:34

Mersin'de yemek hazırlayan kadın parmağını blendara kaptırdı. Sıkışan parmağı güçlükle kurtarıldı. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Mersin​'in Tarsus​ ilçesinde yaşayan Banı A. isimli kadın yemek yaparken dehşeti yaşadı. Şehitishak Mahallesi'ndeki evinde mutfakta yemek hazırlarken elini blendera kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu.

Yemek yaptığı esnada parmağını çıkaramayan kadın acil sağlık ekibinden yardım istedi. Kadının parmağı kurtarılamayınca hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri sağlık ekiplerinin gözlemi altında parmak makineden kurtarıldı ancak metal parçası içinde kaldı. Bu parçanın da çıkarılabilmesi için Banı A. Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.