Yemleri ayırıyordu: 17 yaşındaki gencin feci sonu!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:20
Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Develi ilçesinde babasına yardım etmek için çiftliğe giden 17 yaşındaki F.C, yem karma makinesi ile traktör arasında sıkıştı. Talihsiz genç hayatını kaybetti.
17 yaşındaki gencin kahreden ölümü...
Sindelhöyük Mahallesi'nde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki F.C, yem karma makinesini traktörden ayırdı.
F.C, bu sırada kendiliğinden hareket eden traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AİLESİ KAHROLDU
Sıkıştığı yerden çıkarılan F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
Gencin cenazesi Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı