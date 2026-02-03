Menü Kapat
Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Komisyonun düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımıza yakın süreçte toplu bir sunum gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak
IHA
GİRİŞ:
03.02.2026
12:13
GÜNCELLEME:
03.02.2026
12:13

Yeni çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan geldi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir gazeteci tarafından yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorulan soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak

Komisyonun düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama henüz bu aşamada nihai bir takvim veremeyiz. Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine yakın süreçte toplu bir sunum gerçekleştireceğiz" dedi.

