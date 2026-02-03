Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir gazeteci tarafından yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorulan soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama henüz bu aşamada nihai bir takvim veremeyiz. Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine yakın süreçte toplu bir sunum gerçekleştireceğiz" dedi.