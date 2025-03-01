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 | Banu İriç

Yeni anayasada 'Türk vatandaşlığı' tartışması! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, vatandaşlık tanımı üzerine süren tartışmalara son noktayı koydu. Terör sorununa son verilmesi için İmralı görüşmeleriyle başlayan ve Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden süreçte vatandaşlık tanımının da yeniden tartışılabileceği öne sürülmüştü. Beştepe'den bu konuya ilk tepki geldi.

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Yeni anayasada 'Türk vatandaşlığı' tartışması! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıklık getirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 20:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce dile getirdiği “Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır” sözlerini yeniden paylaşarak “Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez” ifadesini ekledi. Bu açıklama, İmralı süreci ve anayasal vatandaşlık tanımı üzerine yeniden başlayan tartışmaların ardından geldi.

VATANDAŞLIK TANIMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçmişte PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından anayasal düzenleme yapılacağı iddiaları yeniden gündeme gelirken, bazı çevreler yeni anayasa kapsamında vatandaşlık tanımının gözden geçirilebileceğini öne sürdü. Bu tartışmalara karşı net bir tavır sergileyen Mehmet Uçum, sosyal medya paylaşımında “Türk vatandaşlığı etnik ya da ırki değil, hukuki bir bağdır” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut vatandaşlık anlayışının değiştirilemeyeceğini vurguladı.

EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU

Mehmet Uçum’un açıklamalarına göre, eşit vatandaşlığın iki temel unsuru bulunuyor:

-Devlete hukuken bağlı olan herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin vatandaş sayılması,

-Vatandaş olan herkesin aynı haklara ve ödevlere sahip olması.

Bu çerçevede Türk vatandaşlığı kavramının etnik veya dini kimliklere dayanmadığını, hukuki bir bağ üzerine inşa edildiğini belirten Uçum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklar ve ödevler konusunda eşit olduğunu vurguladı.

BÖLÜCÜLÜK UYARISI: “İKİ ULUS KURGUSUNA YER YOK”

Uçum, bazı çevrelerin eşit vatandaşlık kavramını çarpıtarak siyasi bölücülüğe hizmet ettiğini belirterek, “Türkiye’de iki ayrı ulus olduğu ve anayasal düzeyde farklı vatandaşlık tanımları yapılması gerektiği yönündeki söylemler emperyalist bölünme projelerinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu tür yaklaşımlar, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne zarar verir. Açık ya da örtük biçimde ‘iki ulus kurgusuna dayalı vatandaşlık tartışmaları’ asla Türkiye’nin gündemine getirilmemeli, böyle bir girişim kesin bir dille reddedilmelidir” diyen Uçum, eşit vatandaşlık konusunun siyasi ve ideolojik bir tartışma malzemesi haline getirilmesine karşı çıktı.

“TÜRK VATANDAŞLIĞI İSMİNDEN VAZGEÇİLEMEZ”

Uçum’un bu açıklaması, vatandaşlık tanımına yönelik yapılması muhtemel değişikliklerin tartışmaya açılmaması gerektiğini vurgularken, “Türk vatandaşlığı” kavramının anayasal statüsünün korunmasının önemini ön plana çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık anlayışının net bir şekilde hukuk çerçevesinde belirlendiğini belirten Uçum, anayasal düzenin korunması gerektiğini ifade etti.

https://x.com/mehmetucum/status/1895876301954957649

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Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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