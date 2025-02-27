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 | Baran Aksoy

PKK silah bırakacak mı? İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek! Gözler saat 17'de

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, bugün Öcalan'la görüşecek .Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin ardından açıklamanın saat 17:00'de yapılacağı bildirildi.

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PKK silah bırakacak mı? İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek! Gözler saat 17'de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:10

DEM Parti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasındaki temaslar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. 28 aralık ve 22 Ocak'ta İmralı'ya giden heyetin içerisinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

İMRALI HEYETİNDE KİMLER VAR?

Bugün yapılacak üçüncü görüşmeye katılacak olan heyet 7 kişiden oluşuyor. İmralı'ya 2 kez giden Önder ve Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve avukat Faik Özgür Erol heyette yer alıyor.

TARİHİ ÇAĞRI GELECEK Mİ?

Görüşmenin ardından İmralı heyeti saat 17'de İstanbul'da açıklama yapacak. Heyetin Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması ön görülüyor.

BAKAN TUNÇ: VİDEO AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşının çağrıyı görüntülü yapmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" ifadelerini kullandı.

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