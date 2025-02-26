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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | DEM'in İmralı talebine ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Görüşme yarın gerçekleşecek!

Son dakika haberi: DEM Parti'nin töreristbaşı Öcalan ile ilgili İmralı'daki görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, "Talepleri kabul edildi. Görüşme yarın gerçekleşecek" dedi.

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Son dakika | DEM'in İmralı talebine ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Görüşme yarın gerçekleşecek!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 19:53

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'daki terörist başı Öcalan ile yarın görüşmeye gideceğini doğruladı.

DEM Parti'nin talebinin bugün ellerine ulaştığını ifade eden Tunç, "Şimdi üçüncü görüşmeyle ilgili talepler bugün Adalet Bakanlığı'na ulaştı. Bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdi. İzinler yerine getirdi. Yarın görüşme gerçekleşecek" dedi.

DEM Parti'ye onay çıktı: İmralı heyetinin ziyaret tarihi belli oldu

VİDEOLU ÇAĞRI OLACAK MI?

Gazetecilerin 'İmralı'dan videolu çağrı gelir mi?' sorusunu da cevaplayan Tunç, "Biliyorsunuz heyetteki DEM partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmeden sonra açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir gelişme olabilir.

Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla Öcalan'ın video ile çağrıda bulunması mevzuatımıza uygun değil" diyerek cevapladı.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın Öcalan'la üçüncü kez görüşecek: Açıklama 28 Şubat'ta - Politikyol

Bakan Tunç sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bahsetmiş olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ortada. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi.

Bu çabanın terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli. Yarın öncelikle DEM Parti'nin İmralı ziyareti bir gerçekleşsin. Sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil."

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın çağrısını da içermesi beklenen açıklamayı yarın, İmralı Cezaevi'nde gerçekleşecek görüşmeden hemen sonra saat 17.00'da İstanbul’da yapacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye için yaptığı çağrının ardından başlayan barış sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İmralı'yı 2 kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, son olarak Irak'ın Erbil kentine giderek Barzani'den sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Öcalan'ın şubat ayında bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın mesajında 'silah bırakma' çağrısı olup olmayacağı merak ediliyor. DEM Parti heyetiyle yaptığı ilk görüşmeden sonra açıklama yapan PKK elebaşı Öcalan, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici ve aciliyet kazanmıştır. Bahçeli'nin çağrısını son derece pozitif karşılıyorum. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım" mesajını göndermişti. -
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