Son dakika | DEM'in İmralı talebine ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Görüşme yarın gerçekleşecek!

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'daki terörist başı Öcalan ile yarın görüşmeye gideceğini doğruladı.

DEM Parti'nin talebinin bugün ellerine ulaştığını ifade eden Tunç, "Şimdi üçüncü görüşmeyle ilgili talepler bugün Adalet Bakanlığı'na ulaştı. Bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdi. İzinler yerine getirdi. Yarın görüşme gerçekleşecek" dedi.

VİDEOLU ÇAĞRI OLACAK MI?

Gazetecilerin 'İmralı'dan videolu çağrı gelir mi?' sorusunu da cevaplayan Tunç, "Biliyorsunuz heyetteki DEM partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmeden sonra açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir gelişme olabilir.

Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla Öcalan'ın video ile çağrıda bulunması mevzuatımıza uygun değil" diyerek cevapladı.

Bakan Tunç sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bahsetmiş olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ortada. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi.

Bu çabanın terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli. Yarın öncelikle DEM Parti'nin İmralı ziyareti bir gerçekleşsin. Sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil."

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın çağrısını da içermesi beklenen açıklamayı yarın, İmralı Cezaevi'nde gerçekleşecek görüşmeden hemen sonra saat 17.00'da İstanbul’da yapacak.