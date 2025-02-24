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 | Baran Aksoy

DEM Parti'den İmralı açıklaması! Abdullah Öcalan görüşmesi için tarih verildi

Son dakika haberi: DEM Parti'den İmralı sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İmralı heyetinin birkaç gün içinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceği belirtildi.

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DEM Parti'den İmralı açıklaması! Abdullah Öcalan görüşmesi için tarih verildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 12:54

DEM Parti'nin İmralı heyeti 3'üncü kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "adaya gitmek için başvuru olursa izin sağlarız" demişti. İmralı sürecine ilişkin DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin birkaç gün içinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini aktardı.

Teröristbaşı Öcalan ile yapılacak olan görüşmenin başvurularının bugün veya yarın yapılacağını belirten Koçyiğit, bu görüşmeyle birlikte Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının takviminin de netleşeceğini söyledi.

"HEYETİMİZ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMRALI'YA GİDECEK"

Koçyiğit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için ve İmralı'da yapılacak ziyarette özellikle Güney Kürdistan'da yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar kendisine Sayın Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Sayın Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz."

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Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti. Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü. Şimdi ise gözler İmralı'dan beklenen silah bırakma çağrısında...
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