Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Son dakika | DEM Parti ve İmralı arasında 3. görüşme olacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile Abdullah Özalan arasında yeni bir görüşme olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı. Gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını belirten Bakan Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa, bunu da değerlendirip izinleri sağlarız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | DEM Parti ve İmralı arasında 3. görüşme olacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 12:05

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile Abdullah Özalan arasında yeni bir görüşme olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı. Gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını belirten Bakan Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa, bunu da değerlendirip izinleri sağlarız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Parti'den İmralı sürecine ilişkin yeni açıklama! "Yüz yıllık bir çağrı olacak"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talebi belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmralı heyeti Mesut Barzani ile görüştü! DEM Parti'den açıklama geldi

Sıkça Sorulan Sorular

Öcalan'ın çağrısı için hangi tarihler konuşuluyor?
DEM Parti heyetinin 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak'ta İmralı'ya yaptığı ziyaretlerin ardından gözler PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yapacağı çağrıya çevrildi. DEM Parti yöneticileri kamuoyuna zamanlama konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak Ankara'da, Öcalan'ın bu çağrıyı Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 26'ıncı yıl dönümü olan 15 Şubat'ta yapabileceği konuşuluyordu. Gerek DEM Parti, gerekse MHP ve iktidar partisi AKP'de ise Öcalan'ın bu çağrıyı Şubat ayı sonuna kadar veya en geç Mart ayı başında yapacağı beklentisi yüksek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Abdullah Öcalan'a "örgütü lağvet, Meclis'te DEM Parti grubunda konuş" çağrısı ile başlayan sürecin üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Ankara'da Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.