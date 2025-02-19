Son dakika | DEM Parti ve İmralı arasında 3. görüşme olacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısı için hangi tarihler konuşuluyor?

DEM Parti heyetinin 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak'ta İmralı'ya yaptığı ziyaretlerin ardından gözler PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yapacağı çağrıya çevrildi. DEM Parti yöneticileri kamuoyuna zamanlama konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak Ankara'da, Öcalan'ın bu çağrıyı Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 26'ıncı yıl dönümü olan 15 Şubat'ta yapabileceği konuşuluyordu. Gerek DEM Parti, gerekse MHP ve iktidar partisi AKP'de ise Öcalan'ın bu çağrıyı Şubat ayı sonuna kadar veya en geç Mart ayı başında yapacağı beklentisi yüksek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Abdullah Öcalan'a "örgütü lağvet, Meclis'te DEM Parti grubunda konuş" çağrısı ile başlayan sürecin üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Ankara'da Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.