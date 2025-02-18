DEM Parti'den İmralı sürecine ilişkin yeni açıklama!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında İmralı heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazeteci, Bakırhan'a DEM Parti heyetinin, Irak'ın kuzeyindeki görüşmelerinin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yeniden görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soru yöneltti.

"İMRALI İLE TEKRAR GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURU YAPILACAK"

Bakırhan gazetecinin bu sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Heyetimiz buraya gelecek, birlikte bir istişare yapıp yol haritamızı belirleyip kamuoyuyla da paylaşacağız. Görüştükten sonra da heyetimiz İmralı ile tekrar görüşmek için başvuru yapacak"

"ÖCALAN SON NOKTAYI KOYUP AÇIKLAMA YAPACAK"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın şubat ayı içinde yapacağı ifade edilen açıklamasının kesin tarihine ilişkin soruya ise Bakırhan, "Umuyor, bekliyoruz ki en kısa sürede açıklama, çağrı yapılsın. Adalet Bakanlığı bu işi hızlandırırsa muhtemelen yakın sürede Öcalan da hazırlığına son noktayı koyup bir açıklama yapacak" cevabını verdi.

"ÖCALAN YÜZ YILLIK BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Çağrının niteliğine ilişkin soru üzerine Bakırhan, bunun "yüz yıllık bir çağrı" olacağına, bir "yol haritası" çıkacağına, silah bırakmanın da bunun küçük bir sonucu olacağına yönelik değerlendirmesini paylaştı.