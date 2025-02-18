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 | Baran Aksoy

DEM Parti'den İmralı sürecine ilişkin yeni açıklama! "Yüz yıllık bir çağrı olacak"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruya yapacağını açıkladı. Bakırhan ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıyı "yüz yıllık bir çağrı" olarak nitelendirdi.

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DEM Parti'den İmralı sürecine ilişkin yeni açıklama!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 17:01

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında İmralı heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazeteci, Bakırhan'a DEM Parti heyetinin, Irak'ın kuzeyindeki görüşmelerinin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yeniden görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soru yöneltti.

"İMRALI İLE TEKRAR GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURU YAPILACAK"

Bakırhan gazetecinin bu sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Heyetimiz buraya gelecek, birlikte bir istişare yapıp yol haritamızı belirleyip kamuoyuyla da paylaşacağız. Görüştükten sonra da heyetimiz İmralı ile tekrar görüşmek için başvuru yapacak"

"ÖCALAN SON NOKTAYI KOYUP AÇIKLAMA YAPACAK"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın şubat ayı içinde yapacağı ifade edilen açıklamasının kesin tarihine ilişkin soruya ise Bakırhan, "Umuyor, bekliyoruz ki en kısa sürede açıklama, çağrı yapılsın. Adalet Bakanlığı bu işi hızlandırırsa muhtemelen yakın sürede Öcalan da hazırlığına son noktayı koyup bir açıklama yapacak" cevabını verdi.

"ÖCALAN YÜZ YILLIK BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Çağrının niteliğine ilişkin soru üzerine Bakırhan, bunun "yüz yıllık bir çağrı" olacağına, bir "yol haritası" çıkacağına, silah bırakmanın da bunun küçük bir sonucu olacağına yönelik değerlendirmesini paylaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti. Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü. Şimdi ise gözler İmralı'dan beklenen silah bırakma çağrısında...
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