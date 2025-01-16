Yeni Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan oldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

16 Ocak 2025 21:10 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:13

Danıştay Başsavcılığı için seçim yapıldı. Seçimde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 üyenin oyunu alan Cevdet Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi. Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27, Ahmet Saraç ise 12 oy alabildi. İşte detaylar...

Danıştay​ Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılmasının ardından Danıştay Başsavcılığına 63 oyla Cevdet Erkan seçildi. Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılması sonrasında Danıştay Genel Kurulunda seçim gerçekleştirildi. 63 OY ALARAK BAŞSAVCI OLDU Seçimde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 üyenin oyunu alan Cevdet Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi. Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27 oy alırken, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı. CEVDET ERKAN KİMDİR? Cevdet Erkan, 1967'de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun oldu. Mesleğe 1993'de başlayan Erkan, sırasıyla Trabzon, Van, Zonguldak ve Samsun idare mahkemesi üyeliği, Erzurum ve Samsun idare mahkemesi başkanlığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı. Danıştay üyeliğine 2014'te seçilen Erkan, 11 Şubat 2019 ile 10 Eylül 2020 arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı. İlgili Haberler Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında değişiklik: Soru sayısı arttı Türkiye Adalet Akademisi teklifi TBMM’de kabul edildi