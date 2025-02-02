Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atan cani annenin ifadesi pes dedirtti!

02 Şubat 2025 17:43 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:45

İstanbul Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne Ayşe Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. 20 yıla kadar hapsi istenen kadının ifadesi pes dedirtti. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul Pendik'te 1 Mart 2024 günü sabah 04.30 saatlerinde Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etmiş, duyarlı vatandaş bebeğin yalnız olduğunu anlayınca polis ekiplerine haber vermişti. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen minik bebek, yoğun bakımdaki hayat mücadelesi verirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında; hamileliğini ailesinden saklayarak tek başına doğum yapıp bebeğini camdan attığı ortaya çıkan şüpheli anne Ayşe Y. adli makamlarca tutuklanmıştı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ayşe Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAN VERMEMİŞ..."

İfadesinde erkek arkadaşı Danyal Ç. ile birçok kez birlikte olduğunu belirten Ayşe Y.; temmuz ayından beri regl olmadığını, 19 Ekim 2023 tarihinde hastaneye regl olmadığı şikayetiyle başvurması sonrasında hastane görevlilerinin gebe olduğu ihtimalinin fazla olduğunu söylemesi nedeniyle öğrendiğini ancak alkollü olması nedeniyle kan vermeyerek hastaneden ayrıldığını, 29 Şubat 2024 tarihinde karnının ağrıdığını, sonrasında kan geldiğini, bu nedenle regl olduğunu düşündüğünü söyledi.

DOĞUM YAPTIĞINI SONRADAN FARK ETTİ

Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını belirten Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini anlattı.

"ELLERİM TİTREDİ, ÇOCUĞU TUTAMADIM"

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Ayşe Y., çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.

Şüpheli Ayşe Y. hakkında "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.