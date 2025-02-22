Yeni dünya düzeninde anahtar ülke Türkiye! Uzman isimden çarpıcı mesajlar

Fransa'nın önde gelen dergilerinden Le Point 2025 yılının ilk sayısında 'Yeni dünya düzeni' başlığıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında görseline yer verdi. Tüm dünyada oldukça ses getiren bu görseli Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; 'Donald Trump'ın Avrupa'da tek muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.' diyerek çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör olarak gösteren Fransız dergisi, bugün geldiğimiz noktada güç dengelerini sağlayan bir lider olarak görmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında, Afrika bölgesinde yaşanan anlaşmazlıklarda ve Suriye’de üstlendiği görevlerden dolayı; Dünyada barışı sağlayan ülke konumuna gelen Türkiye, yeni dünya düzeninde çok önemli bir aktör olarak görülüyor.

Fransa'nın en ünlü dergilerinden olan Le Point'in kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yer vermesi oldukça ses getirdi.

Dünyada olan biten gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak çok dikkat çeken mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

TRUMP’IN TEK MUHATABI ERDOĞAN!

Donald Trump bir önceki dönemine göre oldukça sert bir siyaset gözetiyor. Ekonomik çıkarı olduğu her ülkeyle barış veya iş birliği yaparken bunu yeri geldiğinde de zorla yapmanın yollarını arıyor. Dünya’da çıkan krizlere karşı hiçbir politika üretemeyen Avrupalı liderleri kendisine muhatap görmeyen Trump yalnızca; krizlerin başından bu yana çizgisinden sapmayan, çıkan krizlerin her iki tarafıyla görüşebilen ve ABD ile müzakere etmeden diplomatik çözüm sağlayabilen Türkiye’yi tek muhatap olarak görüyor.

Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda ise ‘Türkiye ile müzakerelerin arttırılarak devam etmesi yönünde açıklamalar gerçekleştiriyor.

Donald Trump’ın Avrupa ülkelerini kendisine muhatap görmemesinden kaynaklı oluşan güç boşluğunu Türkiye dolduruyor.

Fransız derginin kapağına taşıdığı görsel de tam anlamıyla bunu yansıtıyor.

ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE!

Rusya-Ukranya ve Suriye’de yaşanan savaşlarda Avrupa Birliği ülkeleri hiçbir politika üretemezken Türkiye’nin barış masaları oluşturması, aktif rol oynaması ve iş bitirici bir pozisyonda kalması, Türkiye’yi uluslararası arenada üst seviyelere taşıdı.

Başarılı diplomasinin yanında Savunma Sanayii alanında atılan büyük adımlarla birlikte gücüne güç katmış durumda. İlerleyen süreçte yani kurulacak olan yeni dünya düzeninde başrol oyuncuların kimler olacağı Fransız dergisinde de açık bir şekilde belirtilmiş durumda.

Tabi bu ülkeler arasında Türkiye’nin bir de anahtar ülke konumunda olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.