Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji 39 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yağışlı hava yeni haftada yurdu etkisi altına alacak. Pazartesi günü 39 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklık çarşambadan itibaren düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (), 11 Mayıs 2026 tarihli raporunu paylaştı. Yeni haftada yurdun birçok bölgesinde hava yağışlı geçecek. Sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Mayıs 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava beklendiğini ve sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren düşüşe geçeceğini bildirdi.
MGM, 39 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevreleri yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren birkaç derece düşecek.
Rüzgar genellikle güney yönlerden esecek.
METEOROLOJİ'DEN 39 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ÇARŞAMBADAN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren birkaç derece düşüş yaşanacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bölge bölge illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

