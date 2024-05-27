Yeni Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT! Dakikada 1100 atış

27 May 2024 10:17 - Güncelleme : 27 May 2024 10:20

Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye’nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024, İzmir’in Seferihisar ilçesinde başladı.

Birçok milli ve yerli ürünün tatbikatta yer aldığı EFES-2024'de dikkat çeken ürünlerin arasında Hava Savunma Silah Sistemi 'KORKUT' dün gece atışlarını gerçekleştirdi. KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen hava savunma sistemi olmasıyla tatbikata katılan diğer ülkeler tarafından dikkatle seyrediliyor.

KORKUT Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapıyor.

KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahip. Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine de imkan sağlıyor.

Hava Savunma Silah Sistemi Aracı KORKUT'un genel özellikleri ise şu şekilde:

Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi

Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası

Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon

Gelişmiş atış kontrol algoritmaları