Yeni kripto düzenlemesi ile ağır yaptırımlar yolda! 6 milyon lira cezası olacak

20 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:13

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM'nin ilk mesaisi kripto ile başlayacak.

Kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi Meclis'e gelecek.

Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN KANUN DÜZENLEMESİ GELİYOR

TRT'nin aktardığına göre; Kripto piyasasına düzenleme getiren yasa ile SPK'ya geniş yetki verilecek.

Kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınacak.

Meclis, kripto para piyasasında şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak amacıyla hazırlanan kripto düzenlemesinde yatırımcıyı koruyacak, kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulayacak.

Ayrıca hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım gelecek.

Yeni kripto düzenlemesi ile tüm transfer işlemleri kayıt altında tutulacak.

Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası kesilecek.