Yeni moda ABD'de doğum! Sektör haline geldi, vatandaşlık için 25 bin doları gözden çıkarıyorlar

06 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:36

Emekli olmak isteyenler dikkat! Askerlik ve doğum borçlanması için kritik detay: Ödemelerinizi geri alabilirsiniz

Emekli olmak isteyenler dikkat! Askerlik ve doğum borçlanması için kritik detay: Ödemelerinizi geri alabilirsiniz

Son yılların trendi ABD'de doğum yapmak oldu. Hangi ülkede doğarsa o ülkenin vatandaş olmaya hak kazandığı için anne adayları rotayı ABD'ye çevirdi.

KESENİN AĞZINI AÇIYORLAR

Bebeğin çifte vatandaşlık hakkı kazanması için on binlerce kadın aracı şirketlere 25 bin dolar (833 bin TL) parayı gözden çıkarıyor.

DÜNYA GENELİNDE MODA OLDU

Show Haber'in aktardığına göre; doğum koçu Elif Ekin sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden doğum için ABD'ye gittiklerini belirterek, "ABD'de doğan bebekler oranın vatandaşı oluyorlar. Ve o hakların tamamından faydalanıyor. Nedir bu haklar derseniz; Eğitim hakkı, oturma hakkı, orada iş kurma hakkı, orada yaşama hakkı hatta başkan olma hakkına bile sahipler." dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

ABD'de doğum yapan bir kadın ise, "Türkiye'ye göre daha avantajlı olacağını düşündük gelecekte. Dünya vatandaşı olmasını istedik." dedi.

ABD'de doğum yapanları destekleyenler olduğu gibi bu fikre karşı çıkanlar da oldu.

Bir vatandaş konuyla ilgili, "Kendi ülkemizde her türlü imkan varken hiç gerek yok böyle bir şeye." savunmasını yaparken başka bir vatandaş ise, "Burada ona aldığımız ne ev ne araba Amerika vatandaşlığının avantajlarını getirmeyecek" karşılığını verdi.