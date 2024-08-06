Yeni moda ABD'de doğum! Sektör haline geldi, vatandaşlık için 25 bin doları gözden çıkarıyorlar
ABD'de doğum yapmak moda haline geldi. On binlerce kadın çifte vatandaşlık alabilmek için sıraya girdi. Aracı şirketler, 25 bin dolar karşılığında hem vize hem doğum hizmeti sağlıyor. ABD'de doğum yapanları destekleyenler olduğu gibi bu fikre karşı çıkanlar da var.
Son yılların trendi ABD'de doğum yapmak oldu. Hangi ülkede doğarsa o ülkenin vatandaş olmaya hak kazandığı için anne adayları rotayı ABD'ye çevirdi.
KESENİN AĞZINI AÇIYORLAR
Bebeğin çifte vatandaşlık hakkı kazanması için on binlerce kadın aracı şirketlere 25 bin dolar (833 bin TL) parayı gözden çıkarıyor.
DÜNYA GENELİNDE MODA OLDU
Show Haber'in aktardığına göre; doğum koçu Elif Ekin sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden doğum için ABD'ye gittiklerini belirterek, "ABD'de doğan bebekler oranın vatandaşı oluyorlar. Ve o hakların tamamından faydalanıyor. Nedir bu haklar derseniz; Eğitim hakkı, oturma hakkı, orada iş kurma hakkı, orada yaşama hakkı hatta başkan olma hakkına bile sahipler." dedi.
TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
ABD'de doğum yapan bir kadın ise, "Türkiye'ye göre daha avantajlı olacağını düşündük gelecekte. Dünya vatandaşı olmasını istedik." dedi.
ABD'de doğum yapanları destekleyenler olduğu gibi bu fikre karşı çıkanlar da oldu.
Bir vatandaş konuyla ilgili, "Kendi ülkemizde her türlü imkan varken hiç gerek yok böyle bir şeye." savunmasını yaparken başka bir vatandaş ise, "Burada ona aldığımız ne ev ne araba Amerika vatandaşlığının avantajlarını getirmeyecek" karşılığını verdi.