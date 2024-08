Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yıldız'dan üzen haber! Suda doğum yapmıştı

02 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:27

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yıldız kameralara yansıdı. Bir hayli üzgün gözüken çift, doğum esnasında yaşanan aksaklık sonucu bebeklerinin yoğun bakıma alındığını duyurdu. Metin Yıldız üzüntüsünü, "Bebeğimize anne sütü götürüyoruz. Şu anda küvözde. Kendisini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var. Umarız 5 güne kadar yoğun bakımdan çıkar." sözleriyle dile getirdi.

METİN YILDIZ'IN BEBEĞİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kameralara konuşan Metin ve Ceylan Yıldız çifti, "Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu. Bu da Allah'ın bir takdiri tabii ki. Bebeğimiz şu anda küvezde. Yoğun bakımda kendisini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var. Her gün anne sütü götürüyoruz ona, devamlı hastanedeyiz. Bir süre bu şekilde beslenecek, sonra güzel annesi besleyecek. Zaten bana benziyor, benim gibi yakışıklı. Güzelliğini annesinden, yakışıklılığını benden almış. Her şey güzel olacak, biz inanıyoruz. Bebeğimizi kucağımıza alacağız inşallah. Şimdi sütümüzü götürüyoruz" dedi.