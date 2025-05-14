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 | Özge Sönmez

Yeni trafik cezaları Meclis'te! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere hapis cezası geliyor. Öte yandan aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere de uygulanacak para cezaları yükseltilecek.

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Yeni trafik cezaları Meclis'te! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:27

AK Parti milletvekilleri tarafından yeni kanun teklifi hazırlandı. Hazırlanan kanun teklifinde Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklife göre; ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere hapis cezası geliyor.

Yeni trafik cezaları Meclis'te! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası

PARA CEZALARI YÜKSELECEK

Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

OLAY YERİNDEN AYRILANA HAPİS CEZASI

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak.

Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Yeni trafik cezaları Meclis'te! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası

CEP TELEFONU KULLANANA 5 BİN LİRA CEZA

Seyir halinde cep telefonu ve haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bu kapsamda son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

200 BİN LİRA PARA CEZASI

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Teklifle yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanılmasına yönelik de düzenlemelere gidilecek.

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