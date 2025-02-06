Yeniden büyük deprem olacak mı? Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak açıklamalar

06 Şubat 2025 10:29 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:40

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonucunda 50 binden fazla insan hayatını kaybederken 100 binden fazla kişi de yaralandı. 2 yıl önce yaşananları TGRT Haber YouTube kanalında İçerik Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendiren ünlü deprem uzmanı Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy; 'Bölgede tekrar böyle bir deprem beklemiyoruz.' diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi. İşte röportajın detayları...

Türkiye bundan 2 yıl önce tarihinin en büyük depremlerini yaşadı. 11 ilimizi sarsan depremler sonucunda 50 binden fazla canımızı kaybettik. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin yıl dönümünde TGRT Haber YouTube kanalında İçerik Editörü Zeynep Gizem Er, ünlü deprem uzmanı Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile görüştü. 2 yıl önce yaşanan deprem felaketinin nasıl meydana geldiği konusunda etraflıca bilgi veren Üşümezsoy, bölgedeki insanların en fazla merak ettiği 'Tekrar büyük deprem yaşanacak mı?' sorusunu da cevapladı. RÖPORTAJI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı 6 Şubat depreminde zarar gören iller! 11 il etkilendi