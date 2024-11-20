Yenidoğan Çetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine sponsor oldu iddiasına yalanlama geldi! "İtibar etmeyiniz"

20 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:02

Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya attığı iddiaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisine SGK'yı dolandıran hastane sponsor oldu denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiayı yalanlayarak açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak için Amerika Birleşik Devletlerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan​, New York​'ta bulunan Türk evinde de çeşitli temaslarda bulundu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel bu ziyaret için çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı ve beraberindeki ekibin ABD​ ziyaretindeki sponsorun, SGK​'yı dolandıran Yenidoğan Çetesi​ olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI!

Murat Ağırel'in ortaya attığı bu iddia sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama gerçekleştirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK’yı dolandıran hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisinde sponsor olmuş" iddiası manipülasyondur.

Bahse konu hastanenin sponsorluğu, ABD'deki bir komitenin gala yemeğiyle ilgilidir.

İTİBAR ETMEYİNİZ!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında katıldığı galadaki sponsorlukların, Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ancak, konunun Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmeye çalışılarak açıkça manipülasyon yapıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere itibar etmeyiniz.