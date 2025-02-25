Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme! Başsavcılık itiraz etti

Para için 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülen Yenidoğan çetesinin yargılandığı davanın, 3. duruşmasının 4. günüydü. 25’i tutuklu 46 sanık, Bakırköy 22. Ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti ara karar öncesi sanık ve avukatlarını dinledi. Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı iddianameyi kabul etmediklerini, tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatıysa soruşturma aşamasının başarısız ve eksik yürütüldüğünü ileri sürdü.

KURTLAR VADİSİ REPLİĞİ İLE SAVUNMA

Tahliyesi için savcının tehdit edildiği tutuklu hemşire Tuğçe Toptemel'in avukatıysa Kurtlar Vadisi dizisinden bir replikle savunma yaptı.

4 SANIK SERBEST BIRAKILDI

Savunmaları dinleyip son gelişmeleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Doktor asistanı Funda Özen,

ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, hastane büro işçisi Emine Avcı ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

MAHKEME 21 NİSAN'A ERTELENDİ

Ayrıca dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ölen bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığına, ilişkin rapor hazırlanmasına hükmedildi. Diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYELERE İTİRAZ GELDİ

Yenidoğan çetesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan Çetesi davasında dün 4 sanığın tahliye edilmesine ilişkin itirazda bulundu.