Yenidoğan Çetesi davasında sanıkların reddi hâkim talebi reddedildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
18 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:23
Yenidoğan Çetesi davasında sanık avukatlarının reddi hakim talepleri, 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Yenidoğan Çetesi davasında sanık avukatlarının reddi hakim talepleri, 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Üst mahkeme, yargılamanın aynı heyetle 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmesine karar verdi.
DURUŞMA 18 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Yenidoğan çetesine ilişkin görülen ikinci duruşmada, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmişti. Duruşma 18 Şubat 2025 saat 10.00'a ertelendi.
Kaynak: SABAH