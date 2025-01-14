Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! Savcının değiştirilmesi talebi reddedildi

14 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:34

Son dakika haberi: Yenidoğan çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık avukatlarının savcının değiştirilmesi talebi başsavcılık tarafından reddedildi. Bugün devam edecek davada sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlenecek. İşte Yenidoğan çetesi davasında yaşanan son gelişmeler...

SGK​'dan hastane kasasına para girişi sağlamak için yeni doğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda yatırıp 10 bebeğin ölümüne neden oldukları iddia edilen 26’sı tutuklu​ 3'ü firari 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşması görüldü. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmanın ilk celsesinde, avukatlardan dikkat çeken talepler geldi. Çetenin iki numarası olduğu iddia edilen Doktor İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar, makamında tehdit edilen soruşturma savcısı Yavuz Engin ve duruşma savcısı Kadir Kocakaya’nın sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaştığını belirtti. Kocakaya’nın duruşmadan el çektirilmesini istedi. Ayrıca adil yargılanma için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebin duruşmayı uzatma amacı taşıdığını gerekçe göstererek reddetti.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Avukatlar, bunun üzerine "reddi heyet" istedi. Mahkeme başkanı, talebin incelenmesi için duruşmanın ertelendiğini açıkladı. Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Usulen sanıkların savunmaları alındı. İddianameye göre çete lideri olan Fırat Sarı, özgür yargılanma hakkı olmadığını ileri sürdü. Onca itirafa rağmen, "Bu mahkeme salonunda bebek katili ya da bir dolandırıcı görmüyorum" dedi. Savunmaların ardından dosya, itirazların değerlendirilmesi için 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

Bu arada bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan da çeteye ilişkin açıklama geldi. Çete için “insanlıktan nasibini almamışlar” diyen Memişoğlu, suçluların gereken cezaları alacağını söyledi.

SAVCININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada sanık avukatlarının savcının değiştirilmesi talebi başsavcılık tarafından reddedildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ​ DAVASINDA SON GELİŞMELER....

14.01.2025 10:00

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 47 sanığın yargılandığı dava saat 10.00 itibariyle yeniden başladı. Dün çete üyeleri son savunmalarını yaparken bugün avukatlar tutukluluğa ilişkin taleplerini dile getirecekler.