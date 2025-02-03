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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen'in cenazesinde avukatından dikkat çeken sözler

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 18:14 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:22
Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen&#039;in cenazesinde avukatından dikkat çeken sözler

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece’de cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katılırken, avukatı sürecin takip edileceğini belirtti.

Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Yenidoğan Çetesi sanıklarından İlker Gönen’in cenazesi, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii’nde kaldırıldı. Törene, Gönen’in aile üyeleri ve yakınları katıldı. Aile fertleri tabutun başında duygusal anlar yaşarken, cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirildi.

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen'in cenazesinde avukatından dikkat çeken sözler - 1. Resim

AVUKATI KONUŞTU

Avukatı Aydın Mantar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin intihar yönünde olduğunu ancak henüz dosyaya tam olarak erişmediklerini belirterek, "Adli tıp süreci tamamlanmadan kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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