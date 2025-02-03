Yenidoğan Çetesi'nde yargılanan İlker Gönen canına kıydı: Avukatının ortalığı karıştıran iddialarına soruşturma

03 Şubat 2025 00:55 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:59

Hastanede bebekleri gereksiz yoğun bakım tedavileriyle ve eksik ilaç kullanımı gibi yöntemlerle ölümüne yol açmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında gizemli bir gelişme yaşandı. Hapishanede bulunan yoğun bakım doktoru İlker Gönen'in canına kıydığı öğrenildi. Gönen'in avukatı Aydın Mantar'ın sosyal medya ve televizyon kanallarında yaptığı açıklamaları sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan ve 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1 Şubat 2025 tarihinde intihar etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Aydın Mantar’ın sosyal medya hesapları ve görsel medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mantar, bazı medya kanallarından yaptığı açıklamalarında davayla ilgili tapelerle oynandığı yönünde bazı iddialar ortaya atmıştı.