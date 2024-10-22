Yenidoğan çetesi skandalı derinleşiyor! Hastane müdürü para için ölüme göndermiş

22 Ekim 2024 07:50 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 08:15

Yenidoğan çetesi dehşeti derinleşiyor. Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu’nun hayatını kaybeden 6 aylık bir bebeği yoğun bakıma alınması gerekirken, SGK’dan para sızdırmak uğruna doktor bulunmayan yenidoğan bakıma yönlendirdiği ve bebeğin öldüğü ortaya çıktı.

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen yenidoğan çetesi skandalında korkunç gerçekler su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bebek acil hastalarını yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelere sevk ederek SGK'dan para sızdıran ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine yol açan çetenin kan donduran bir eyleminin daha detaylarına ulaşıldı. Beylikdüzü'ndeki özel Birinci Hastanesi'nin mesul müdürünün durumu acil olan Opara isimli bir bebeği, yoğun bakım ünitesi yerine doktorun bulunmadığı yenidoğan ünitesine yönlendirdiği, bebeğin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ÇETE LİDERİ DR. FIRAT SARI İTİRAF ETTİ

Sabah'ta yer alan haberde, Aksu'nun sorumlu olduğu hastanede vefat eden Opara bebeği, 6 aylık olmasına ve normal yoğun bakıma alınması gerekmesine rağmen sadece SGK'ya fatura etmek ve gelir artırımı sağlamak için doktor bulunmayan yenidoğan yoğun bakıma aldırdığı belirtildi.

Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı'nın da, Aksu'nun bilgisi dahilinde kendisini hastalara doktor olarak tanıttığı ifade edildi. Soruşturmanın 1 numaralı sanığı örgüt lideri Fırat Sarı ise ifadesinde Ali Aksu'nun kendisi ile 1., 2. ve 3. düzey hasta kabulü konusunda kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili konuştuğunu itiraf etti.

ÖLÜM SAATİNİ DE KASTEN DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüpheli Ali Aksu'nun, SGK'ya yönelik yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu ve Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile Hakan Doğukan tarafından yoğun bakıma girişinin yapılmasına, sabah işe geldiğinde bebeğin 06:00 civarlarında hayatını kaybettiğini öğrendiği halde bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazılmasına göz yumduğu öğrenildi. Opara bebeğin öldüğü gece bebeğin başında doktor bulunmadığı, bebeğin tıbbi koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğü de belgelendi.