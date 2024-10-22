Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den teşekkür mesajı! Makamında Mustafa Kemal Zengin tehdit etmişti
Yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin skandalın ardından popüler oldu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve hakkında paylaşımlar yapılan Savcı Engin, özel bir teşekkür mesajı yayımladı. Savcı Engin, kendisiyle "Benimle fotoğraf çektireceksin" şeklinde konuşan Mustafa Kemal Zengin ile adliye girişinde fotoğraf vermişti.
Türkiye'nin konuştuğu "Yenidoğan çetesi" skandalında kendisine yapılan tehditlere aldırmadan şüphelilerin üzerine giden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gündeme oturdu. Kendisine yönelik ilginin ardından Engin, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
SAVCI MAKAMINDA TEHDİT EDİLDİ GERİ ADIM ATMADI
İddianamede adı geçen Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar, Savcı Engin'i makamında tehdit etmişti. Çetede adı geçen kişilerin tahliye etmesini isteyerek, savcıyı ailesiyle tehdit etmişti. Savcı bu anları anbean kayıt altına almıştı.
SAVCI ENGİN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Engin, “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. Tüm tebrik mesajlarına cevaben; 'Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” dedi.
"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRECEKSİN" DİYE TEHDİT EDİLMİŞTİ ADLİYEYE GİDERKEN FOTOĞRAF VERDİ
Çeteye yönelik operasyonda Zengin ve Arslanatar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Savcı Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ne ters kelepçe ile getirilen Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar’ın girişini de izledi.
Yavuz Engin, 1989 senesinde Almanya'da dünyaya gelirken eğitimini Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaokul eğitimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda tamamlamasının ardından lise eğitimini Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
2009 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini 2013'te tamamladı.