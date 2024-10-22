Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den teşekkür mesajı! Makamında Mustafa Kemal Zengin tehdit etmişti

22 Ekim 2024 00:13 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 00:25

Yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin skandalın ardından popüler oldu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve hakkında paylaşımlar yapılan Savcı Engin, özel bir teşekkür mesajı yayımladı. Savcı Engin, kendisiyle "Benimle fotoğraf çektireceksin" şeklinde konuşan Mustafa Kemal Zengin ile adliye girişinde fotoğraf vermişti.

Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

Türkiye'nin konuştuğu "Yenidoğan çetesi" skandalında kendisine yapılan tehditlere aldırmadan şüphelilerin üzerine giden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gündeme oturdu. Kendisine yönelik ilginin ardından Engin, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

SAVCI MAKAMINDA TEHDİT EDİLDİ GERİ ADIM ATMADI

İddianamede adı geçen Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar, Savcı Engin'i makamında tehdit etmişti. Çetede adı geçen kişilerin tahliye etmesini isteyerek, savcıyı ailesiyle tehdit etmişti. Savcı bu anları anbean kayıt altına almıştı.

SAVCI ENGİN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Engin, “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. Tüm tebrik mesajlarına cevaben; 'Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” dedi.

"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRECEKSİN" DİYE TEHDİT EDİLMİŞTİ ADLİYEYE GİDERKEN FOTOĞRAF VERDİ

Çeteye yönelik operasyonda Zengin ve Arslanatar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Savcı Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ne ters kelepçe ile getirilen Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar’ın girişini de izledi.