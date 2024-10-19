'Yenidoğan çetesi' skandalı sonrası 'yaşlı çetesi' iddiası! Gazeteci Cüneyt Özdemir 'benzer yöntemler kullanıldı' diyerek duyurdu

19 Ekim 2024 23:29 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 23:39

İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla ortak hareket ederek, 10'un üzerinde yenidoğan bebeğin ölümüne sebep olan canilerin ardından tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, aynı yöntemle yaşlıların da öldürüldüğünü ve Türkiye'nin dört bir yanından ihbar aldıklarını iddia etti.

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İstanbul​'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı görevlilerin, bebek​ acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan bölümlerine sevk ederek, bebek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu. 'Yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan canilerin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

Bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete üyeleri tutuklanırken vatandaşlar da bu skandala imza atanlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir ise aynı vahşetin yaşlı insanlar üzerinde de denendiğini iddia etti.

'YENİDOĞAN' SKANDALI SONRASI ŞİMDİ DE 'YAŞLI ÇETESİ' ÇIKTI!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşanan skandal sonrası kapatılan hastane​ sayısının 10 olduğunu hatırlatarak 'yetmez' dedi. "Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor" diyen Özdemir aynı yöntemle yaşıların da öldürüldüğünü iddia etti.

"AYNI SİSTEM YAŞLILARDA DA KULLANILMIŞ"

"Sağlık Sistemindeki bu kara deliği ancak siz ve biz kapatacağız. Başka kimsenin umurunda değiliz!" diyerek tepkisini dile getiren Özdemir, "Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış." dedi.