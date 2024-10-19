Yenidoğan çetesi skandalına karışan hastanelere mühür vuruldu, protesto başladı: Hastaların durumu belli oldu

19 Ekim 2024 22:41 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:55

İstanbul'da yenidoğan çetesi skandalına adı karışan hastanelerin ruhsatı iptal edildi. Hastanelerin kapısına mühür vurulurken halen tedavi gören hastaların durumu da merak ediliyordu. Bebeklerin ölümüne sebep olan hastanede görev yapan diğer çalışanlar da protestolara başladı.

'Yenidoğan çetesi' hakkında Ömer Çelik açıklama yaptı: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

'Yenidoğan çetesi' hakkında Ömer Çelik açıklama yaptı: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Son dakika | Bakan Memişoğlu'dan 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili önemli açıklama! Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Son dakika | Bakan Memişoğlu'dan 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili önemli açıklama! Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Yenidoğan bebekleri ihtiyaç olmadığı halde anlaşmalı hastanelere sevk eden ve gereksiz ilaç tedavisi uygulayan hastanelere bir bir mühür vuruluyor. Yenidoğan çetesi skandalına adı karışan hastanelerde görev yapan diğer çalışanlar ise mağdur edildikleri gerekçesiyle protesto düzenlemeye başladı. Öte yandan bu hastanelerde tedavi gören diğer hastaların durumuyla ilgili de açıklama yapıldı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALINA KARIŞAN HASTANELERE MÜHÜR VURULUYOR

Ruhsatların iptal edildiği hastanelerde mühür vurulmaya başlandı. Kararın muhataplara tebliğinin ardından bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı. Polis ekipleri, hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KAPATILAN HASTANELERDEKİ HASTALARIN DURUMU NE OLACAK?

Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edilmeye başlandı..

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MEDILIFE HASTANESİNDE PROTESTO

Bazı vatandaşlar, kapatılan hastanelerde tedavi gören yakınları için hastanelere geldi. Özel Güney Hastanesi'nin kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur." yazısı asıldı. Bazı hastane​ personeli mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak binadan ayrıldı.

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.

Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin binasının yanında bulunan Bağcılar Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atıp hastaneyi protesto etti.

Tebliğin ardından, Reyap Hastanesi yazısı brandayla örtüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastanenin mühürleneceği öğrenildi.

HANGİ HASTANELER KAPATILDI?

-Özel Avcılar Hospital Hastanesi

-Özel TRG Hospitalist Hastanesi

-Özel Birinci Hastanesi

-Özel Güney Hastanesi

-Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

-Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

-Özel Reyap İstanbul Hastanesi

-Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

-Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi