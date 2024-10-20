Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detay! 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler'

20 Ekim 2024 08:59 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:15

Para uğruna masum bebekleri öldüren Yenidoğan çetesi hakkında dehşete düşüren detaylar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Mağdur aileler arasında yer alan Kaya ailesinin anlattıkları kan dondurdu. Bir daha baba olamadığını söyleyen Mehmet Hanifi Kaya, 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler' dedi.

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da hastanelerin yenidoğan ünitelerine çökerek para uğruna onlarca çocuğu öldüren Yenidoğan çetesi​ soruşturmasında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Daha önce bu hastanelerde tedavi gören ve bebeklerini kaybeden aileler yaşadıkları korkunç anları anlatmaya başladı. O ailelerden biri de 13 Kasım 2023'te bu hastaneye giden Kaya ailesi oldu. Davada müşteki sıfatıyla yer alan 10 aileden biri olan Kaya ailesi, hastanede bebeklerini nasıl öldürüldüğünü anlattı.

"CENAZEYİ BİSKÜVÜ KUTUSUNDA VERDİLER"

Akşam'da yer alan habere göre, 2.5 yıldır evli olduklarını söyleyen Mehmet Hanifi Kaya, 13 Kasım 2023'te eşi Zeynep Kaya'nın 26 haftalık hamileyken tansiyonunun çıkmasıyla Esenler Güney Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Eşinin apar topar sezaryen ameliyatına alındığını belirten Mehmet Hanifi Kaya şunları söyledi: "Hastaneye vardığımızda bize hiçbir şey sormadan bebeği sezaryen ile almışlardı bile. Biz ambulansın arkasından gelene kadar doğum gerçekleşmiş. Sonra hastaneden bize '8 bin TL verirseniz tedaviye başlarız' dediler. Parayı denkleştirip verdik. İlk gün bana bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. 16 Kasım'da tekrar arayıp çocuğun öldüğünü söylediler. Cenazesini bisküvi kutusunda verdiler."

Baba Kaya, bebeklerini kaybetmelerinin psikolojilerini bozduğunu ve olaydan sonra bir daha çocuk sahibi olamadıklarını söyledi. Kaya, "Sorumlular kimse herkesten şikayetçiyim. Ben baba olamadım. Katil bunlar" diyerek isyan etti.

BİR İYİ DEDİLER BİR KÖTÜ

Mehmet Hanifi Kaya, iddianamede yer alan ifadesinde, "Ben hastaneye girdiğimde beni direkt veznede çalışan adını bilmediğim bayan personeller karşıladı ve Zeynep Kaya'nın yakını siz misiniz diye sordular, bana eşimin ambulans ile hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil olarak doğuma aldıklarını söyleyerek benden 8 bin TL para istediler. Bana 4 bin TL'nin nakit olarak 4 bin TL'nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi. Geri kalan 4 bin TL'yi de banka kartından çektiler ve slip verdiler. İlk gün Dr. Songül Hanım bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Ertesi gün ise çocuğumun durumunun iyi olmadığı bilgisini verdi. Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti."