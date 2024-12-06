Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

06 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:25

Bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan vicdansızlar için geçtiğimiz günlerde yeni bir soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan​ çetesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan vicdansızlar için geçtiğimiz günlerde yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Büyükçekmece​ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı'nın, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ölümlere yol açtığı ve haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 16 şüpheliyle birlikte hareket ettiği tespit edildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında; 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.