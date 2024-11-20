Yenidoğan çetesi üçüncü kez hakim karşısında! Tutuklu sanığın CİMER'e yaptığı şikayet dikkat çekti

20 Kasım 2024 08:15 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:37

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da çöktükleri hastanelerde doğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek burada deneysel ve yanlış tedavilerle ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi davasında 3 oturum saat 09.30'da başlayacak. 17 bin yıl hapis cezası ile yargılanan 47 sanık bugün yeniden hakim karşısına geçecek. Hüseyin Gündüz, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı'dan sonra diğer sanıklar da kan donduran bebek ölümleri ile ilgili tüm soruları yanıtlayacak.

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da onlarca masum bebeğin üzerinden para kazanmak için anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk eden yenidoğan çetesi​ davası başladı. Hafta boyunca devam edecek olan davanın 3. oturumu bugün saat 09.30'da başlayacak, 22'si tutuklu 47 sanık yeniden hakim karşısına geçecek. İlk 2 günde hakim karşısına geçen Hüseyin Gündüz, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı'dan sonra diğer sanıklar da savunmalarını yapacak.

GIDA TAKVİYESİ ADI ALTINDA GÖZ DAMLASI SATMIŞLAR

Tutuklu sanıkların ilk ifadeleri kan dondururken skandalların da ardı arkası kesilmedi. Hüseyin Gündüz bir skandalı daha itiraf etti. Gündüz, sanık Hakan Doğukan Taşçı ile ilgili "Gıda takviyesi adı altında göz damlası üretip eczanelere satıyordu" dedi.

27 MART'TA CİMER'E ŞİKAYET YAZISI YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hemşire Deniz Korkmaz savunmasında, "Hastanede bebek​ yoğun bakımda çalıştım. Hemşireyim. Hakkımda yapılan suçlama somut delillere dayanmıyor. İşin komik tarafı bu davanın CİMER şikayetini ben yapmıştım. e-Devlet'te de kaydı var; ama burada tutuklu olan benim" dedi.