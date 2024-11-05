Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'e çocuklardan duygulandıran mektuplar

05 Kasım 2024 00:34 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 01:15

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin'e çocuklardan mektup yağıyor. Şüphelilerin yakalandığı anı resmeden çocuklar duygu dolu ifadelerle teşekkür ettiler. Bazı resimlerde savcının süper kahraman şeklinde çizilmesi dikkat çekti.

Yenidoğan çetesini çökerten Savcı​ Yavuz Engin, çocukların kendisine gönderdiği resim ve mektupları sosyal medya hesabından yayımladı. Savcı Engin, para kazanma amacıyla bebekleri ihtiyaç dışında yoğun bakım ünitesine sevk eden ve ilaç tedavisi uygulayarak ölüme götüren tablolara sebep olan çetenin üzerine giderek soruşturma başlatmıştı.

"BEN DE KUVÖZ ÇOCUĞUYUM"

Görsellerdeki mektupların bazılarında Yavuz Engin'in bir süper kahraman gibi çizilmesi dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini ileten çocuklardan biri "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" dedi.

SAVCI KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi​ soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirdi. Zanlıları Büyükçekmece Adliyesi'nde kapıda karşılayan Savcı Yavuz Engin, kameralara böyle yansıdı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.

Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar ortaya çıktı.