Yenidoğan çetesi özellikle Türk bebeklerin peşine düşmüş! "Türk lazım, yoksa bir işe yaramıyor"

20 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:03

Yenidoğan ünitelerine çökerek sağlıklı bebekleri yoğun bakıma alan ve uyguladıkları yanlış ve deneysel tedavilerle masum bebeklerin canlarına kasteden çetenin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı. Fırat Sarı'nın hemşire arasında geçen konuşmada Sarı'nın öldürmek için özellikle Türk bebekleri seçtiği "Bu Türk mü? İnşallah Suriyeli değildir." cümleleriyle gözler önüne serildi.

Yenidoğan çetesi bu ihbarla ifşa oldu: 'Kan emici vatan hainleri'

Yenidoğan çetesi bu ihbarla ifşa oldu: 'Kan emici vatan hainleri'

İstanbul​'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına çöken çetenin skandalları bitmiyor. Bebekleri öldürdükten sonra ailelerden cenaze için bile para istedikleri öğrenilen yenidoğan çetesinin konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalardaki 'Türk ve Suriyeli​ bebek' detayı şoke etti.

"TÜRK LAZIM, YOKSA İŞE YARAMIYOR"

İddianamede yer alan telefon konuşmasında elebaşı Fırat Sarı'nın Taşçı'ya yoğun bakımdaki bir bebek için "Bu Türk mü? İnşallah Suriyeli değildir." dediği öğrenildi.

Fırat Sarı: "Bu Türk mü? İnşallah Suriyeli değildir."

Hakan Taşçı: "Türk lazım, yoksa bir işe yaramıyor."

9 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı gönderildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi.