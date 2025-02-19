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 | Baran Aksoy

Yenidoğan davasında üçüncü duruşma! Mahkeme salonun gergin anlar: "Dışarıya gel sen" diye bağırdı

Yenidoğan çetesi davasının 3. duruşması dün başladı. Duruşmaya, cezaevinde intihar eden sanık İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar damga vurdu. Çete liderinin avukatlığını üstlenen Mantar, hakimin davadan çekilmesini isterken duruşmaların da kapalı yapılmasını talep etti. Tanıklardan da dikkat çeken ifadeler gelmişti. Yenidoğan Çetesi davasında 3’üncü duruşmanın 2’nci gününde ise mahkeme salonu karıştı.

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Yenidoğan davasında üçüncü duruşma! Mahkeme salonun gergin anlar:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:48

SGK’dan haksız kazanç elde etmek için 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülen "Yenidoğan Çetesi"nin yargılandığı davada, 26'sı tutuklu, 3'ü firari 47 sanık vardı. Ancak, tutuklu sanıklardan İlker Gönen, cezaevinde intihar edince sanık sayısı 46'ya düştü.

3. DURUŞMANIN İLK GÜNÜNDEN...

Çetenin 2 numaralı sanığı olduğu ileri sürülen İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar buna rağmen duruşma salonundaydı. Ancak bu defa, çete lideri Fırat Sarı'nın avukatı olarak savunma sıralarında yer aldı. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan avukat Mantar, hakimin kendi isteğiyle yargılamadan çekilmesini istedi. Sanıkların can güvenliği için de duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Bu taleplerin ardından Opera bebeğin ölümüyle ilgili tanıklardan Hemşire Şenay Çalıkoğlu’nun ifadesi alındı. Çalıkoğlu, tedavi sürecini bir doktorun değil, hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın yönettiğini söyledi.

HASTANE MÜDÜRÜNÜ SUÇLADI

Güney hastanesinde hayatını kaybeden Kaya bebeğin ölümüyle ilgili konuşan tanık Doktor Oktay Torun ise hastane müdürünü suçladı. Usule aykırı rapor yazması için hastane yönetimi tarafından baskı gördüğünü, bu sebeple istifa ettiğini anlattı. Acil Tıp Teknisyeni Furkan Çalışkan da tüm sorulara "hastane yönetiminin kararıydı" diyerek cevap verdi.

FIRAT SARI: NE YAPARSANIZ YAPIN GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK

Dünkü duruşmanın ilerleyen saatlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı’dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Sesinin gür çıkacağını söyleyen Sarı, "Ne yaparsanız yapın gerçek ortaya çıkacak” dedi.

SANIKLAR, SARI'NIN YALAN SÖYLEDİĞİ İLERİ SÜRDÜ

İfadeler alındıkça, sanıklar da yavaş yavaş gerilmeye başladı. Tutuklu sanık Hemşire Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök ve Doktor Rıza Keykubad tüm okları Fırat Sarı'ya yöneltti. Sanıklar Sarı'nın yalan söylediğini ileri sürdü. 6 tanıkla, sanıkların ifadelerinin ardından mütalaa veren savcı, 25 sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

3. DURUŞMANIN İKİNCİ GÜNÜNDEN...

Yenidoğan Çetesi davasında 3’üncü duruşmanın 2’nci gününde mahkeme salonu karıştı. Sanık Avukatı mahkemede tutuklu müvekkiline su vermek istedi. Sanığın çevresindeki Jandarma buna izin vermedi. Bunun üzerine Jandarmayla sanık Avukatı arasında tartışma çıktı. Bir başka sanık Avukatı olan Burak Mengü, cübbesini ve ceketini çıkartarak Jandarma komutanına doğru “Dışarıya gel sen” diye bağırdı. Jandarma komutanı Avukata doğru “Benim personelime bağıramazsınız” dedi. Araya diğer polisler ve jandarmalar girdi. Jandarma Komutanı dışarıya çıkartıldı. Yaklaşık 10 dakika süren gerginlik Mahkeme Başkanının araya girmesiyle sona erdi.

"MİLYONLARCA TL İLE OYNAYAN O..."

Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik ifadesinde "Ben Fırat Sarı'yla kavga etmişim. Anlaşmayı Müzeyyen Yurtoğlu yapmış. Ben anlaşmayı bozmaya çalışıyorum, ilaçları fatura etmesin diye uğraşıyorum, Müzeyyen Hanım, Fırat Sarı'yla devam etmek istiyor. Ama ben tutukluyum. Ben buna itiraz ediyorum. Güney Hastanesi özelinde bir dolandırıcılık varsa burada sorumlu hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur. Milyonlarla oynayan o. Tazminatımızı bile vermiyor. Ben tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor...

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Sıkça Sorulan Sorular

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI NEDİR?
Yenidoğan Çetesi soruşturması, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, anlaşmalı özel hastanelerde bilinçli olarak ölümüne sebep olan suç çetesi hakkında yürütülen davadır.
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