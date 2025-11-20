Yer altında gömülü ele geçirildi! Binlerce litresi kaçak motorin operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İŞ YERİNİN BAHÇESİNDE TESPİT EDİLDİ

Bir iş yerinin bahçesinde yerin altına gömülü fiber tank tespit edilmesi üzerine iş makinesiyle kazı yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi, tankta ise 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.