Yer Ankara! Eski kocasını iş yerini basıp darp etti: O anlar kamerada

19 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:36

Çankaya'da takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı basan bir kadın, genç adamı dakikalarca darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam yakalandı

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam yakalandı

Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti

Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti

Ankara​'da ilginç bir olay yaşandı. Çankaya​'da erkek berberi olarak çalışan 39 yaşındaki Adem Kobal, eski eşi yüzünden rahat yaşayamaz hale geldi. Kobal, aldatıldığı için boşandığı eski eşi Y.K.’nın takıntısı haline geldi.

ESKİ KOCASINA SALDIRDI

Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak iş yerinde saldırıya uğradı.

Eski kocasının çalıştığı berbere gelen Y.K., aniden iş yerini basarak Adem Kobal'a iş arkadaşlarının yanında saldırdı.

"SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, “Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım.

Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. ‘Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim’ diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor.

"EŞİTLİK İSTİYORUM"

İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni.

Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum” dedi.