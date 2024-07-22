Yer bilimci Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası Marmara uyarısı 

22 Temmuz 2024 19:31 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:36

AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, özellikle İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

GÖZLER MARMARAYA ÇEVRİLDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen deprem sonrası açıklamada bulundu. Deprem sonrası Marmara'ya dikkat çeken Yer Bilimci Görür, "Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." dedi.

"TELAŞ ETMEYE GEREK YOK"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Çelişkili veriler var ama kısa sürede büyüklük netleşecektir. Gürpınar'dan başlayan bir fay var. İkinci fay da Tuzla'dan başlıyor. Ne tür fayın bu depremi ürettiğini öğrenmek zaman alacaktır ama bu bölgede sürekli deprem olduğu biliniyor. Şu anda çok telaş etmeye gerek yok diye düşünüyorum."