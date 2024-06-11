Yer Küçükçekmece! Birden üstüne atladı silahlı saldırganı paket etti

11 Haziran 2024 12:45 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:46

Kasaplar da cep yakıyor! sadece bıçak parası 5 bin TL

Kasaplar da cep yakıyor! sadece bıçak parası 5 bin TL

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi



Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, ayakkabı dükkanı işleten Z.A.'nın iş yerine, aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişi geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma başladı.

MAHALLELİ DE YARDIM ETTİ

Tartışma sırasında şahıs, silahı ile Z.A.’yı bacaklarından vurdu. O sırada başka bir esnaf saldırganın üzerine atlayarak onu durdurmaya çalıştı. Mahallelinin de müdahale etmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

POLİSE TESLİM ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, saldırganı polis ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.