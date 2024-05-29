Yer: Kütahya! Mermer yüklü tır alev alev yandı

29 May 2024 01:06 - Güncelleme : 29 May 2024 01:07

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde edinilen bilgilere göre, Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.