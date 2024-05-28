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Bolu'da korkutan yangın! İki katlı ev alev topuna göndü

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 20:12 - Güncelleme : 28 May 2024 20:32
Bolu&#039;da korkutan yangın! İki katlı ev alev topuna göndü

Bolu Dağı mevkiindeki Elmalık köyünde meydana gelen yangında iki katlı beton evin üst katında çıkan yangın, evde hasara neden oldu. Üst katlar kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyl ilgili soruşturma başlatıldı. 

Elmalık köyünde saat 18.30 civarında meydana gelen yangında, Turgut P.'nin iki katlı betonarme evinin üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

İhlas Haber AJansı'nın geçtiği bilgiye göre, kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına kadar yayıldı. Yoğun dumanların yükselmesiyle yangını fark eden köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

Bolu'da korkutan yangın! İki katlı ev alev topuna göndü - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çatıyı ve evin üst katını saran alevleri kontrol altına almayı başardı.

Bolu'da korkutan yangın! İki katlı ev alev topuna göndü - 2. Resim

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evin üst katı ve çatısında büyük hasar meydana geldi. 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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