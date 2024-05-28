Bolu'da korkutan yangın! İki katlı ev alev topuna göndü

28 May 2024 20:12 - Güncelleme : 28 May 2024 20:32

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Yangın bir anda sardı

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Yangın bir anda sardı

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu

Elmalık köyünde saat 18.30 civarında meydana gelen yangında, Turgut P.'nin iki katlı betonarme evinin üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

İhlas Haber AJansı'nın geçtiği bilgiye göre, kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına kadar yayıldı. Yoğun dumanların yükselmesiyle yangını fark eden köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çatıyı ve evin üst katını saran alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evin üst katı ve çatısında büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.