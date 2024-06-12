Yer Şanlıurfa: Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi..
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:54
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi. Ekipler tarafından depo mühürlenirken tavuklara ise imha edilmek üzere el konuldu.
Şanlıurfa'dan vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak mide bulandıran görüntüler geldi.
ŞİKAYET ÜZERİNE BASKIN YEDİLER
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.
HEPSİ İMHA EDİLECEK
Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.
Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.
İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı