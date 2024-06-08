Yerin altından Grek ve Bizans paraları aynı anda çıktı! Nefes kesen operasyon
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:23
Ankara'da Roma, Grek ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 67 adet altın sikke ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yenimahalle'de bir adrese düzenlenen operasyonda, Roma, Grek ve Bizans kültürüne ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke altın ele geçirildi.
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Olayla ilgili bir şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Sikkelerin asıl nitelik ve değer tespitinin ise Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı