Yerin altından Grek ve Bizans paraları aynı anda çıktı! Nefes kesen operasyon

08 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:23

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yenimahalle'de bir adrese düzenlenen operasyonda, Roma, Grek ve Bizans kültürüne ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SIRRA KADEM BASTI

Olayla ilgili bir şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Sikkelerin asıl nitelik ve değer tespitinin ise Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.