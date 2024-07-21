Yerli turist yurt dışına kaçtı, sebepler tek tek ortaya çıktı! İşte çarpıcı araştırmanın sonuçları

21 Temmuz 2024 15:18 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:24

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’de hareketli ve yoğun geçmesi beklenen turizm sektöründe beklenilen doluluk bir türlü gerçekleşmedi.

Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil yerleri Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris geçtiğimiz senelere göre oldukça sakin bir sezon geçiriyor. Bu durum hem bölge esnafını hem de Türkiye’nin genel turizmini olumsuz etkiliyor.

Yerli turistlerin tatil tercihlerini yurt dışından yana kullanmaları da bu sorunun temel sebeplerinden oldu.

Areda araştırma şirketinin tgrthaber.com için özel yaptığı araştırmaya göre, tatile gidecek vatandaşların yüzde 72,6’sı yurt dışını, yüzde 27,4 ’ünün ise yurt içini tercih ettikleri öğrenildi.

Vatandaşların neden yurt dışını tercih ettikleri sorulduğunda ise yüzde 85,1 oranında daha uygun olması cevabı verildi.

İşte Areda araştırma şirketinin vatandaşlara sorduğu sorular ve ortaya çıkan sonuçlar:

YURT İÇİ TATİLİ Mİ? / YURT DIŞI TATİLİ Mİ?

-Yurt içi: Yüzde 27,4

-Yurt dışı: Yüzde 72,6

NEDEN YURT İÇİ?

- Önce ülkemi gezmek istiyorum: 67,3

- Pasaport / Maddi sorunlar: 32,7

NEDEN YURT DIŞI?

- Daha uygun olması: Yüzde 85,1

- Farklı ülkeler/kültürler görmek için: Yüzde 11,6

- Daha iyi hizmet olduğu için: Yüzde 3,3

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, geçen yılın aynı dönemine göre iç pazarda yüzde 20'lik daralma olduğunu söyleyerek, Yunan adalarındaki kapı vizesi uygulamasından olumsuz etkilendiklerini belirtti. Siz Ömer Faruk Dengiz’e katılıyor musunuz?

- Evet, Yunan adalarına uygulanan kapı vizesi bu duruma etkili oldu: Yüzde 14,2

- Hayır, Bodrum’daki fahiş fiyatlar neden oldu: Yüzde 85,8

TÜRKİYE'DEKİ TATİL BELDELERİNİN GEÇEN SENEYE ORANLA BOŞ KALMASININ SEBEBİ SİZCE NEDİR?

- Fahiş fiyatlar: Yüzde 97,4

- Yunan Adaları’na kapıda vize uygulaması: Yüzde 2,6

YUNAN ADALARINA KAPI VİZESİ UYGULAMASI KALDIRILMALI MI?

- Evet: Yüzde 13,7

- Hayır: Yüzde 86,3

TÜRKİYE’DEKİ TATİL BELDELERİNDEKİ FİYATLANDIRMAYI GENEL OLARAK NASIL BULUYORSUNUZ?

- Pahalı buluyorum. İşletmelerin fırsatçılık yaptığını düşünüyorum: Yüzde 88,8

- Pahalı buluyorum. Enflasyondan dolayı normal karşılıyorum: Yüzde 10,2

- Fiyatlar makul: Yüzde 1,0

TATİL PLANLARKEN İLK NEYE DİKKAT EDERSİNİZ?

- Fiyat: Yüzde 57,2

- Konfor: Yüzde 17,0

- Konum: Yüzde 12,4

- Aktivite çeşitliliği: Yüzde 6,2

- Ulaşım: Yüzde 2,8

- Diğer: Yüzde 4,4