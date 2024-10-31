Yerli turistler kış tatilinde yurt dışına çıkacak! Uzman isimden çarpıcı turizm açıklamaları

31 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:55

Yaz aylarında, fahiş fiyatlar sebebiyle oldukça gündem olan turizm sektörü kış sezonuna giriş yapıyor. Yerli turistlerin yaz sezonunda yurtdışını tercih etmesi, özellikle ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgesinde çalışan esnaf ve turizmcilere zor zamanlar yaşatmıştı. Yerli turistlerin kış tatil sezonunda nereleri tercih edeceği merak konusu oldu. TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk tgrthaber.com'a özel açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Yaz sezonu boyunca tatil bölgelerinde faaliyet gösteren otel ve kafe işletmeleri, yoğunluğun az olmasından dolayı sıkıntılı süreç geçirmişlerdi. Fahiş fiyat politikasından dolayı, yerli turistler Yunanistan başta olmak üzere yurtdışındaki tatil bölgelerini tercih etmişlerdi. Yerli turistlerin bir diğer şikayeti ise, otel ve esnafların Türk vatandaşlara, yabancı vatandaşlardan daha pahalı fiyat tarifesi uygulamasıydı.

Kış tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni konular da gündeme gelmeye başladı. Yaz aylarında yaşanan konuların kış ayında da yaşanıp yaşanmayacağı konusunda tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e açıklamalar yapan TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk; Kış sezonunda da yerli turistlerin yurtdışına gideceğini ifade ederek şunları söyledi:

"YERLİ TURİST YİNE YURTDIŞINI TERCİH EDECEK!"

Kış sezonu yaklaşıyor bildiğiniz üzere. Kış turizminde yurt içinde bulunan tatil bölgelerinin çok hareketli olacağını düşünmüyorum. Talebin büyük bir kısmı yurtdışındaki tatil bölgeleri olacak. Özellikle Dubai​, Mısır​ ve Balkan ülkeleri başlıca tercihler olacak diye düşünüyoruz.

"YURTDIŞI TATİL PAKETLERİ 499 EURO'DAN BAŞLIYOR!"

Yerli turistler kış sezonunda yaptıkları tatilde genelde yurtdışına çıkıyor. Vize sorunu olmayan veya kolay vize alınan ülkeler tercih ediliyor.

Yurtdışı tatil paketleri de ortalama 499 Euro'dan başlıyor. Bu sebepten kar tatilleri ve kış tatillerini yurtdışında geçirmek isteyen vatandaşlar daha fazla oluyor.