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Yerli ve milli ürünlerin üretildiği TUSAŞ'a terör saldırısı! KAAN, HÜRJET, ATAK...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:55
Yerli ve milli ürünlerin üretildiği TUSAŞ&#039;a terör saldırısı! KAAN, HÜRJET, ATAK...

Ankara’da patlamaların gerçekleştiği TUSAŞ, SAHA EXPO’da Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın maketlerini sergiliyor.

Ankara Kahamankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulan TUSAŞ​, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO​ yerli ve milli ürünlerini sergiliyor.Yerli ve milli ürünlerin üretildiği TUSAŞ'a terör saldırısı! KAAN, HÜRJET, ATAK... - 1. Resim

KAAN​, HÜRJET​, ATAK...

Kendi stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın 1/7 maketlerini sergiliyor. Uçaklarına modern pilot eğitimi sağlamak için geliştirilen HÜRJET, tandem koltuklu, tek motorlu, üstün performansa, son teknoloji aviyonikleri ve geniş görev konfigürasyonları ile rakiplerinin önünde yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayhan23 Ekim 2024 16:59

Ülkemizin kendi ürettiği silahları sergilemek güzel , geleceğimize olan inancımızı arttırıyor

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