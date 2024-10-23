Yerli ve milli ürünlerin üretildiği TUSAŞ'a terör saldırısı! KAAN, HÜRJET, ATAK...

23 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:55

Ankara’da patlamaların gerçekleştiği TUSAŞ, SAHA EXPO’da Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın maketlerini sergiliyor.

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Ankara Kahamankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulan TUSAŞ​, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO​ yerli ve milli ürünlerini sergiliyor.

Kendi stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın 1/7 maketlerini sergiliyor. Uçaklarına modern pilot eğitimi sağlamak için geliştirilen HÜRJET, tandem koltuklu, tek motorlu, üstün performansa, son teknoloji aviyonikleri ve geniş görev konfigürasyonları ile rakiplerinin önünde yer alıyor.